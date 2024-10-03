За «Локомотив Ареной» началось благоустройство озера Верховое

Озеро Верховое, расположенное возле Журинского спуска (между улицей Фрунзе и Ипподромской) за «Локомотив Ареной», начали благоустраивать. Инициировал процесс холдинг «Брусника». Застройщик выиграл аукцион по застройке этой площадки в рамках реализации проекта комплексного развития территории, в зону КРТ попал и водоем.

В компании пояснили, что сейчас ученые из Института водных и экологических проблем СО РАН проводят отбор воды и исследуют озерные берега. Исследование установит современное экологическое состояние водоема, его гидрохимические и гидробиологические характеристики, что позволит разработать программы его реабилитации.

В ходе исследования ученые выяснят, какие растения и животные будут чистить водоём не хуже химических реагентов, каким породам рыб будет там комфортно, в какой части лучше всего обустроить зону для гнездования птиц, а также что делать, чтобы озеро не заболачивалось.

Сам же процесс благоустройства будет проходить в несколько этапов. Да наступления холодов прибрежную зону очистят от мусора и сухостоя, вырубят на ней больные и старые деревья, удалят заросли клёна. Помимо этого, архитекторы разработают оптимальную планировку пространства, где будут предусмотрены удобные подходы к воде и смотровые площадки, не нарушающие природный рельеф местности. Также здесь планируют высадить новые растения.

Берег поделят на функциональные зоны. Тихая часть берега, по задумке ученых, сохранит свой природный характер. Здесь будут гнездиться водоплавающие птицы, а присутствие человека будет минимальным. В более активной зоне появятся прогулочные дорожки и озеленение. Возможна организация спортивной рыбалки.

В 2026 году специалисты установят на берегу павильоны и кафе, а зимой на глади озера зальют каток и поставят елку.

Напомним, летом завершились конкурсные процедуры по определению инвестора, который комплексно освоит 7 гектаров земли с частным сектором у «Локомотив-Арены». В торгах участвовали восемь компаний. Победила в конкурсе «дочка» «Брусники», которая заплатила за предоставленную территорию 3,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что выкуп земли для КРТ в Новосибирске стоит до 500 млн рублей за гектар.