В мае в Центре коллективного пользования СКИФ начнется монтаж оборудования

В мае начнется передача первых помещений Центра коллективного пользования СКИФ под монтаж технологического оборудования. Об этом заместитель директора ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус сообщил на выездном заседании Общественного совета при министерстве экономического развития Новосибирской области.

Как уточнили Infopro54 в ЦКП «СКИФ», это оборудование вначале будет расположено в корпусе стендов и испытаний для распаковки и первоначального тестирования, затем оно будет монтироваться в здании инжектора.

В планах Института Катализа СО РАН также создание консорциумов по основным направлениям технологически-ориентированных исследований вокруг Центра коллективного пользования СКИФ. Основные направления, в которых будут работать консорциумы, — нефтегазодобыча, химическая промышленность и переработка, биомедицинские технологии, материаловедение.

Напомним, в конце апреля в Миннауки РФ обсуждалось сотрудничество Центра коллективного пользования «СКИФ» с индустриальными партнерами, в том числе возможное проведение исследований с использованием инфраструктуры центра.

— Работу по привлечению представителей отраслей промышленности к участию в исследованиях и разработках на базе Центра коллективного пользования «СКИФ» необходимо поставить на постоянную основу. Практики такого взаимодействия должны быть систематизированы, — поручил заместитель министра науки РФ Денис Секиринский. — По мере развития центра в индустриальном сообществе будет формироваться осознание перспектив взаимодействия, что приведет к углублению сотрудничества, в том числе в части создания новых станций.

По данным Миннауки, в настоящий момент интерес к сотрудничеству с ЦКП СКИФ проявили «Газпромнефть — промышленные инновации», «Газпромнефть — научно-технический центр», «СИБУР Холдинг», «Биокад», «Редкинский катализаторный завод», «ЭФКО» и другие.

Центр коллективного пользования «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Согласно указу президента России работы по вводу в эксплуатацию двух объектов первой очереди ЦКП «СКИФ» должны быть завершены до конца 2024 года. По словам Яна Зубавичуса, сегодня на стройке трудятся 1200 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что «Россети» обеспечили электроэнергией строящийся под Новосибирском научный комплекс СКИФ.