Музыкальный фестиваль «Маёвка» отменили в Академгородке

В этом году музыкальный фестиваль «Маёвка» в Академгородке около НГУ не состоится.

По сообщению паблика фестиваля, решение было принято в связи с высокими рисками для безопасности мероприятия и его гостей.

Новосибирцы активно обсуждают отмену фестиваля. Некоторые задаются вопросом, что же мешает провести его в этом году.

Напомним, что «Маёвка» – это рок-концерт, завершающий фестиваль «Интернеделя». Первая «Маёвка» прошла еще в 1966 году.

На сайте НГУ отмечается, что этот фестиваль был задуман как политическая акция, целью которой была пропаганда международной солидарности и свободы народов.

За годы своего существования «Маёвка» собрала на своей сцене множество известных исполнителей. Среди них были такие группы, как «Несчастный случай», «Сплин», LUMEN, «Алиса» и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске.