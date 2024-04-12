Музыкальный фестиваль «Маёвка» отменили в Академгородке

В этом году музыкальный фестиваль «Маёвка» в Академгородке около НГУ не состоится.
По сообщению паблика фестиваля, решение было принято в связи с высокими рисками для безопасности мероприятия и его гостей.
Новосибирцы активно обсуждают отмену фестиваля. Некоторые задаются вопросом, что же мешает провести его в этом году.
Напомним, что «Маёвка» – это рок-концерт, завершающий фестиваль «Интернеделя». Первая «Маёвка» прошла еще в 1966 году.
На сайте НГУ отмечается, что этот фестиваль был задуман как политическая акция, целью которой была пропаганда международной солидарности и свободы народов.
За годы своего существования «Маёвка» собрала на своей сцене множество известных исполнителей. Среди них были такие группы, как «Несчастный случай», «Сплин», LUMEN, «Алиса» и другие.
Ранее редакция сообщала о том, что фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: aleksandarlittlewolf
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru