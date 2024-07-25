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Концерт рэпера Slim отменен в Новосибирске

  • 25/07/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Концерт рэпера Slim отменен в Новосибирске
Предполагается, что к этому решению организаторов подтолкнула Екатерина Мизулина.

Организаторы концерта рэпера Slim (настоящее имя — Вадим Мотылев) объявили об отмене его выступления в Новосибирске. Оно было запланировано на 27 июля в баре «Руки вверх».

По их словам, концерт отменён по независящим от них причинам и перенесён на неопределённый срок. Точные даты пока неизвестны.

Купленные билеты остаются действительными, однако зрители могут вернуть за них деньги.

Творчество рэпера вызвало критику главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. По ее мнению, его песни деструктивны.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором исполнитель, предположительно, порочит российскую армию.

Ранее редакция сообщала о том, что кожаные трусы Бузовой не увидят зрители на концерте в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  teksomolika

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : отмена Концерт Slim


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