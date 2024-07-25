Новосибирск занял 160 место во всемирном рейтинге по уровню жизни

Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим порталом Numbeo, Новосибирск занял 160-е место по качеству жизни, набрав 90,3 балла.
Уровень покупательной способности в городе был оценён в 49,1 балла. Это свидетельствует о среднем уровне доходов и цен на товары и услуги в Новосибирске.
Индекс безопасности в городе составил 53,1 балла. Получается, что половина горожан все-таки чувствуют себя в безопасности.
В начале года Новосибирск занимал 7 место из 30 в топе самых криминальных городов Восточной Европы.
В мировом рейтинге Новосибирск занял 145 место. Преступность города составила 47,3 балла, а безопасность – 52,7 балла.
Ранее редакция сообщала о том, что по качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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