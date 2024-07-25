Новосибирск занял 160 место во всемирном рейтинге по уровню жизни

Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим порталом Numbeo, Новосибирск занял 160-е место по качеству жизни, набрав 90,3 балла.

Уровень покупательной способности в городе был оценён в 49,1 балла. Это свидетельствует о среднем уровне доходов и цен на товары и услуги в Новосибирске.

Индекс безопасности в городе составил 53,1 балла. Получается, что половина горожан все-таки чувствуют себя в безопасности.

В начале года Новосибирск занимал 7 место из 30 в топе самых криминальных городов Восточной Европы.

В мировом рейтинге Новосибирск занял 145 место. Преступность города составила 47,3 балла, а безопасность – 52,7 балла.

Ранее редакция сообщала о том, что по качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников.