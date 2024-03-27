Кондуктор «вымогала» деньги у одной из жительниц Новосибирска

Сегодня, 27 марта, утром в автобусе жительница Новосибирска заявила о вымогательстве денег кондуктором.

Все началось с того, что в автобусе №13 женщина на просьбу кондуктора оплатить проезд заявила, что для неё проезд бесплатный, так как она не знает, как проехать до места назначения и просто села на автобус.

― Самое главное ― требование кондуктора оплаты проезда является ― «вымогательством денег и принуждением к сделке», ― передает Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» слова очевидца.

Возмущенная «вымогательством» женщина начала снимать кондуктора, чтоб «зафиксировать преступление».

Ее попытались высадить, однако она все же сдалась и заплатила за проезд. При этом сняла на камеру каждого в салоне и вышла на следующей станции.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал водителей автобусов принимать оплату безналом в Новосибирске.