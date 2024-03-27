Рассказываем всю правду о мяснике-мигранте, который держит в страхе рынок Новосибирска

Новость о мигранте, который ненавидит русских и желает смерти бойцам СВО всколыхнула Новосибирск.

Напомним, в редакцию Infopro54 обратилась читательница, которая рассказала, что ее коллега-мигрант открыто высказывает свою ненависть к жителям России, проклинает их и ведет себя как экстремист. Последней каплей для женщины стало то, что мясник пожелал смерти ее сыну, который сейчас защищает Родину на СВО. Оксана П. 20 марта написала заявление в полицию и миграционную службу с просьбой проверить таджика и не давать ему российское гражданство. Сибирячка была вынуждена уволиться с работы, так как терпеть такое отношение она уже не в силах.

― Заявление принято и зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

После публикации, которая наделала много шума, свою проверку начало и ведомство Александра Бастрыкина. Сегодня утром следователи выехали на рынок и пообщались с его работниками и владельцем торговой точки, где трудится мясник.

Журналистам тоже удалось поговорить с продавцами, которые как и Оксана, считают поведение таджика незаконным и пугающим.

― Он работает не только на Кропоткина, но и на точке на Толмачевском шоссе. Там из-за него тоже увольнялись продавцы. Данил, так его зовут на русский манер, очень агрессивный. У него была русская любовница, продавец, так он ее ко всем ревновал постоянно. Люди видели, в том числе и покупатели, как он кидался с ножом и топором на торговца из соседней лавки. Администратор рынка звонила после этого его работодателю и просила принять меры. Нам действительно страшно, потмоучто он постоянно говорит ужасные вещи, при этом держит в руках холодное оружие, и кто знает, когда он его применит и по какому назначению, ― рассказала Infopro54 продавец Светлана.

Известно, что у 30-летнего Далерджона в Новосибирске есть жена и двое детей. На работе мужчина рассказывает, что снимает квартиру у друга. В день на рынке он получает по 2,5 тысячи рублей, трудится практически без выходных, чтобы содержать семью. Хозяйка лавки вполне довольна его работой, потому что он исполняет все поручения.

― Он хвалился нам, что купил себе справку для прописки и теперь собирается оформлять гражданство. Его мать, кстати, жила здесь недолгое время, получила гражданство, ей назначили пенсию и она отчалила к себе на родину. У Данила другие планы. Он хочет еще получить материнский капитал на второго ребенка. Вот бы миграционная служба проверила подлинность всех его документов, его реальную прописку и законность нахождения на территории России, ― говорят продавцы рынка на Кропоткина.

Еще коллеги утверждают, что Делорджон имеет какие-то доходы в интернете. Он постоянно слушает радикальные проповеди про плохих русских, снимает в телеграм-каналы провокационные видео с участием женщин на рынке и на каждом углу проклинает бойцов СВО, правительство и президента.

― При этом он очень наглый и хитрый. Умеет играть роль хорошего, особенно с теми, кто выше его по статусу. Открыто лицемерит и делает вид, что всех любит. Только общаясь с ним ежедневно, в обычной обстановке можно увидеть его истинное лицо. После заявления Оксаны в полицию он уверенно заявил, что у него там все нормально и якобы участковый сказал, что претензий к нему нет, ― рассказывает Светлана.

Сейчас все продавцы уже с двух рынков, где отметился этот мясник, готовят коллективное письмо в правоохранительные органы. Люди требуют для этого мигранта депортации или, как минимум, отказа в гражданстве.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.