Эксперты назвали эффективное противораковое блюдо

Врачи, кардиологи и офтальмологи ранее многократно упоминали об эффективности тех или иных блюд в борьбе с раковыми клетками. В эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева вместе с другими специалистами не стали исключением и рассказали о пользе сочетания томатной пасты с чесноком.

Эксперты уточнили, что в томатной пасте содержится большое количество ликопинов — веществ, которые способны предупредить развитие рака простаты и молочной железы. При этом чеснок обладает свойством усиливать всасывание ликопина, поэтому так важно употреблять эти продукты исключительно в тандеме друг с другом.

Ранее редакция сообщала, что рак заподозрили у 222 жителей Новосибирска.