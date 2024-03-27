Эксперты назвали эффективное противораковое блюдо

Врачи, кардиологи и офтальмологи ранее многократно упоминали об эффективности тех или иных блюд в борьбе с раковыми клетками. В эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева вместе с другими специалистами не стали исключением и рассказали о пользе сочетания томатной пасты с чесноком.
Эксперты уточнили, что в томатной пасте содержится большое количество ликопинов — веществ, которые способны предупредить развитие рака простаты и молочной железы. При этом чеснок обладает свойством усиливать всасывание ликопина, поэтому так важно употреблять эти продукты исключительно в тандеме друг с другом.
Ранее редакция сообщала, что рак заподозрили у 222 жителей Новосибирска.
Фото: ru.freepik.com — azerbaijan_stockers
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