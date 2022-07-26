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Конференция «Бизнес против турбулентности»

  • 26/07/2022, 14:38
Что делать во время турбулентности, когда пользовательские сценарии меняются, состояние команды неустойчиво, логистика и производство подводят, а новая стратегия бизнеса еще не готова?

бизнес мероприятияУчаствуйте в конференции «Бизнес против турбулентности». 

Единомышленники встретятся 4 августа в Новосибирске.

А 4 опытных эксперта расскажут:

— Как пережить период всеобщего хаоса и найти новые возможности для трансформации бизнеса;

— Как помочь себе и своей команде сохранить ресурсное состояние;

— Как получать прирост даже при спаде рынка;

— Как повысить управляемость и прозрачность продаж с помощью систем CRM.

И все это на реальных примерах внедрения и реализации, уже работающих на благо коллективов наших спикеров и многих других успешных компаний.

Период сложностей – не повод опускать руки. Это возможность для роста. Найдите новые способы привлечения клиентов на конференции «Бизнес против турбулентности».

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес-мероприятия бизнес в кризис


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