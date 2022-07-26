Конференция «Бизнес против турбулентности»

Участвуйте в конференции «Бизнес против турбулентности».

Единомышленники встретятся 4 августа в Новосибирске.

А 4 опытных эксперта расскажут:

— Как пережить период всеобщего хаоса и найти новые возможности для трансформации бизнеса;

— Как помочь себе и своей команде сохранить ресурсное состояние;

— Как получать прирост даже при спаде рынка;

— Как повысить управляемость и прозрачность продаж с помощью систем CRM.

И все это на реальных примерах внедрения и реализации, уже работающих на благо коллективов наших спикеров и многих других успешных компаний.

Период сложностей – не повод опускать руки. Это возможность для роста. Найдите новые способы привлечения клиентов на конференции «Бизнес против турбулентности».