Конференция «Бизнес против турбулентности»

Участвуйте в конференции «Бизнес против турбулентности».
Единомышленники встретятся 4 августа в Новосибирске.
— Как пережить период всеобщего хаоса и найти новые возможности для трансформации бизнеса;
— Как помочь себе и своей команде сохранить ресурсное состояние;
— Как получать прирост даже при спаде рынка;
— Как повысить управляемость и прозрачность продаж с помощью систем CRM.
И все это на реальных примерах внедрения и реализации, уже работающих на благо коллективов наших спикеров и многих других успешных компаний.
Период сложностей – не повод опускать руки. Это возможность для роста. Найдите новые способы привлечения клиентов на конференции «Бизнес против турбулентности».
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