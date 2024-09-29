Следственные органы предупредили новосибирцев о телефонных мошенниках

Практически каждый новосибирец сталкивался с обзвоном с незнакомых номеров. По статистике каждый десятый телефонный звонок в России носит мошеннический характер. Телефонные аферисты придумывают новые схемы и все чаще применяют их на практике. Информация о новых фактах мошенничества практически ежедневно поступает в правоохранительные органы.

Одна из наиболее распространенных схем, которую используют мошенники — использование системы автоматизированной подмены номеров. Для этого, обманщики используют случайные номера людей. Это вводит граждан в заблуждение и затрудняет работу правоохранительных органов по установлению злоумышленника.

Новосибирцы получают телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщают о незаконных денежных списаниях. Очень часто звонки поступают несколько раз подряд, но с разных номеров.

— Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с подменой телефонного номера, — рекомендуют в СУ СК России по Новосибирской области.

В следственных органах подчеркнули, что жулики преследуют единственную цель — любыми способами выведать персональную информацию для похищения средств со счета. Поэтому рекомендуют: если возникли сомнения, необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

Важно помнить, что мошенники, которые представляются следователями и другими сотрудниками госорганов, высылают фальшивые «документы». При проведении предварительного следствия, лица не вызываются по телефону, а лишь повесткой. Кроме того, должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.

Стоит отметить, что это не единственная схема, которую используют аферисты в своей работе. Они рассылают фишинговые письма о доступе в личный кабинет на Госуслугах. В Новосибирской области зафиксированы также случаи использования мошенниками информации с сайтов судов для обмана граждан.

По данным управления МВД по Новосибирской области, еженедельно в регионе с помощью интернет-технологий совершаются преступления на сумму 40-50 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники отправляют новосибирцам сообщения о поступлении денег.