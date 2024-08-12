Суд оставил под стражей водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске

Суд оставил под стражей водителя Mercedes, совершившего наезд на женщину и скрывшегося с места происшествия на улице Большевистской в Новосибирске.
Ранее адвокат подал апелляционную жалобу. Он просил отменить действующую меру и назначить другую.
– Новосибирский областной суд, изучив материалы и выслушав доводы сторон, не стал изменять меру пресечения, – говорится в сообщении суда.
Отметим, что под стражей водитель пробудет до 30 сентября 2024 года.
Напомним, что черный автомобиль с тонированными стёклами и без номеров на большой скорости двигался в сторону Большевиков со стороны Добролюбова. Около дома № 177/24 машина наехала на женщину, которая шла по дороге, и, не останавливаясь, скрылась с места происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского областного суда.
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