Суд оставил под стражей водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске

Суд оставил под стражей водителя Mercedes, совершившего наезд на женщину и скрывшегося с места происшествия на улице Большевистской в Новосибирске.

Ранее адвокат подал апелляционную жалобу. Он просил отменить действующую меру и назначить другую.

– Новосибирский областной суд, изучив материалы и выслушав доводы сторон, не стал изменять меру пресечения, – говорится в сообщении суда.

Отметим, что под стражей водитель пробудет до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что черный автомобиль с тонированными стёклами и без номеров на большой скорости двигался в сторону Большевиков со стороны Добролюбова. Около дома № 177/24 машина наехала на женщину, которая шла по дороге, и, не останавливаясь, скрылась с места происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске.