Второго участника дерзкого ограбления на ГБШ в Новосибирске задержали полицейские в аэропорту

Оперативники управления уголовного розыска МВД по Новосибирской области совместно с пограничниками УФСБ помешали двум грабителям избежать наказания за дерзкий налет на автовладельца в Новосибирске.
В мае этого года среди бела дня двое уроженцев Таджикистана напали на автомобиль в районе Гусинобродского шоссе. На глазах у изумленных новосибирцев налетчики вытащили из салона машины китайца и начали его избивать. Позже выяснилось, что жертвой нападения стал продавец с местного рынка. Мигранты в масках отобрали у него 5 млн рублей и скрылись в неизвестном направлении.
Преступники поделили прибыль пополам и пытались покинуть Россию, но благодаря слаженным действиям силовиков, оказались в СИЗО.
― Подозреваемые были задержаны в аэропорту «Шереметьево» и пункте пропуска «Карасукский». Следователем возбуждено уголовное по статье «Грабеж». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что часть похищенных средств была обнаружена у задержанных при личном досмотре.
Ранее редакция рассказывала, что пограничники поймали фигуранта уголовного дела на граице с Казахстаном.
Источник фото: АСТ54.
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