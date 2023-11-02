Стала известна система оплаты проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Близится к концу строительство четвертого моста в Новосибирске, проезд по нему будет платным. В Минтрансе рассказали каким образом будет осуществляться оплата проекзда. Об это сообщает портал «Atas.info».

Как отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, пробок на новой переправе через Обь быть не должно. Такие моменты были учтены еще на стадии подготовки проектной документации.

— По осторожным прикидкам плата будет 100 — 150 рублей. Кто сейчас будет выкладывать такие деньги, чтобы пролететь этот мост? А у водителей, кто будет им систематически пользоваться — у них будет карточка: то есть просто считывается код, шлагбаум автоматически открывается и автомобиль проезжает, — пояснил Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Отметим, что всего будет 22 пункты оплаты проезда: 11 на каждое направление. Ожидается, что оплату можно будет проводить разными способами: через терминал, транспондер или наличными.

Напомним, что техническая готовность мостового перехода сегодня оценивается в 90%. Стоимость строительства составляет 44,7 миллиарда рублей.

В 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что развязка кольца ада в Новосибирске настроена на платный мост.