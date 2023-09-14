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Врачи скорой помощи Новосибирской области в среднем получают 100 000 рублей

  • 14/09/2023, 14:08
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Врачи скорой помощи Новосибирской области в среднем получают 100 000 рублей
А средний медперсонал — 51 000 рублей в месяц.

— Средняя зарплата врачей скорой в Новосибирской области достигает целевых показателей оплаты труда, установленных указом президента РФ от 7.05.2012 № 597, и составляет в текущем году 99 966 рублей, среднего медперсонала — 51 075 рублей, — сообщила на заседании социального комитета регионального парламента замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Кроме того, по ее словам, с 1 января 2023 года фондом Пенсионного и социального страхования РФ осуществляется специальная социальная выплата врачам станций отделений скорой помощи — 11 500 рублей, фельдшерам и медработникам — 7 000 рублей. Фельдшеры и медсестры станций по приему вызовов получают специальную выплату — 4 500 рублей.

При этом, по данным Минздрава, в скорой помощи Новосибирска сегодня работают 179 врачей и 709 средних медработников. Укомплектованность врачами скорой города составляет 67,5%, по занятым ставкам средним медперсоналом — 62,8%. В центральных районных больницах при 30 врачах и 612 средних медработниках укомплектованность врачами составляет 79%, средним медперсоналом — 86,9%.

Опрошенные редакцией сотрудники скорой, работающие в разных районах области и в Новосибирске, удивились этим суммам. По их словам, озвученную замминистра зарплату можно получить, только работая на несколько ставок. И если не будет взысканий.

— Работая на ставку, я, врач высшей категории получил за август 52 000 рублей. Медсестра — 28 000 рублей. Те данные, что передают — это средняя зарплата, которая получается из того, что мы работаем все больше, чем на ставке: на 1,5, или на 1,7, — пояснил один из собеседников редакции.

— Я еще поверю, что такие зарплаты в частной медицине. В государственной — смешно, — заявила сотрудница одного из отделений скорой помощи Новосибирска.

— Ну, у нас есть регионы, где зарплаты у врачей на скорых ниже, чем в Новосибирской области. Так что у нас не все так грустно. Плюс врачи скорых подрабатывают в частных центрах, поэтому у моего мужа в сентябре будет один выходной день, — иронизирует супруга врача, работающего на скорой в Новосибирске.

— У нас все работают минимум на 1,5 ставки. В итоге фельдшер получает 40 тысяч чистыми. Плюс путинская доплата. Так вроде получается названная вами сумма. Если бы работали на одну ставку — выживать было бы не на что, —  сообщили корреспонденту Infopro54 в скорой города Искитима.

— Если врачи и фельдшеры не вылезают с подработок, то, может, такие суммы у них действительно есть. Я, как фельдшер высшей категории, за 240 часов получил на руки за последний месяц 58 000 рублей. Это первый месяц, когда нам начали оплачивать премию: ежемесячная премия — 8 500 и дополнительные часы — 2 500, — сообщил корреспонденту Infopro54 фельдшер скорой помощи Новосибирска и показал квиток по зарплате. — До этого мы регулярно получали 48 000 рублей в месяц. Это голые выплаты, поэтому штрафовать нас было просто не с чего.

Собеседник редакции также сообщил, что в прошлую смену по городу вышли 65 скорых, в основном в смену работают 75 бригад, хотя положено выводить 160.

— Текучка у нас очень большая, — отметил собеседник редакции.

По данным областного Минздрава, в Новосибирске сегодня работают 79 общепрофильных бригад скорой помощи, 63 фельдшерских, 16 врачебных, 23 специализированные бригады: анестезиолого-реабилитационная, детская реанимационная, педиатрическая, психиатрическая и одна авиамедицинская специализированная бригада.

На территории области работают 110 общепрофильных бригад: 103 фельдшерские и 7 врачебных.

В ведомстве сообщили, что среднее количество круглосуточных бригад по Новосибирску составляет 99, средняя нагрузка на бригаду — 14,35 вызовов. По Новосибирской области — 102 бригады, 7,4 вызова. В 2022 году по области в целом был зарегистрирован 834 581 вызов, из них — 60% экстренных, за 8 месяцев 2023-го — 576 341, из них — 59,8% экстренных. В 2022 году среднее время приезда скорой по вызову — 40 минут, в Новосибирске — 32 минуты. Менее чем за 20 минут скорая приезжала в 84,6% случаев.

Напомним, в августе в СМИ Новосибирска появилась информация об увольнении врачей скорой помощи. Она была опровергнута руководством скорой помощи. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Фото Infopro54, Артем Рязанов

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Скорая помощь зарплаты на сокрой помощи


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