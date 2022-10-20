В Маслянино предлагают построить крытый манеж для школы олимпийского резерва по конному спорту

— Одна из точек притяжения Маслянино — это школа верховой езды Центра конного спорта и туризма в селе Бажинск. Она была открыта год назад и за это время стала известна не только на территории Маслянино и соседних районов. К нам приезжают из Новосибирска, из Алтайского края, — сообщила на выездном заседании бюджетного комитета регионального парламента директор центра развития района туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

На базе центра создан филиал школы Олимпийского резерва по конному спорту имени Игоря Петровича Брайчева. Разрабатывается программа иппотерапии, подготовлены 5 конных маршрутов для туристов, построена бочка-манеж диаметром 18 м, оборудованы учебные классы. Занятия проводятся на 12 лошадях, их посещают более 50 учащихся.

— В этом году, впервые в Сибири, на площадке прошло Всероссийское первенство по конным скачкам. Наши спортсмены заняли второе и третье места. Мы проводили региональные соревнования, но для дальнейшего развития проекта существуют инфраструктурные ограничения. В частности, необходимо строительство крытого манежа, — сообщила Воротникова депутатам.

Проект манежа для школы верховой езды в центре развития туризма Маслянинского района уже разработали — это будет двухэтажное здание с размером рабочего поля не менее 28х60 м и трибунами для зрителей на 100 посадочных мест, а также денниками на 17 голов. Общая площадь объекта — 3547,9 кв. м. Для его строительства, по расчетам, необходимы 250 млн рублей. Сейчас решается вопрос об источниках финансирования.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что в федеральные программы область с этим проектом не попадает, и предложил рассмотреть возможность его финансирования с привлечением частных инвестиций. Министр экономического развития Лев Решетников также рекомендовал подумать о возможности сотрудничества с частным инвестором и посмотреть региональные инвестиционные программы, в рамках которых можно попробовать заложить финансирование проекта. По мнению министра Виталия Голубенко, если проект удастся «упаковать» в программу развития туризма и индустрии Новосибирской области, то дальше — только вопрос деталей.

— У меня вопрос к министрам: а почему мы теряем федеральные деньги на туризм? Почему в прошлом году мы даже не заявлялись на эти проекты? Вы опять говорите о частных инвестициям, о ГЧП — вам до сих пор не хватило [проблем с ними]? — возмутился спикер Заксобрания Андрей Шимкив. — Мы предупреждали, что все следующие хотелки по ГЧП и концессиям будут тщательно рассматриваться. Речь идет о каких-то 250 млн рублей, а мы опять говорим о частных инвестициях. Нужно говорить с губернатором.

Привлечение частников к строительству конного манежа резко раскритиковали депутаты регионального парламента.

Вице-спикер регионального парламента, заместитель председателя бюджетного комитета Ирина Диденко поддержала строительство крытого манежа в Маслянино. По ее словам, это снимет вопрос с сезонностью туризма. Она также отметила, что для развития проекта нужно увеличивать количество лошадей и людей, которые будут за ними ухаживать.

— Для каждого типа иппотерапии нужны определенные лошади, для турмаршрутов — свои, для прогулок — свои. Это нужно учитывать. В целом, судя по проекту, он способен генерировать хороший рост выручки, то есть будет способствовать развитию экономического и туристического потенциала района, — добавила Диденко. — Я предлагаю поручить Минэкономразвития рассмотреть возможность привлечения для реализации проекта инфраструктурных бюджетных кредитов, так как он способствует социально-экономическому развитию района. Если не получится, тогда закладывать средства в областном бюджете, чтобы объект был в собственности района.

В итоге было принято решение поручить правительству области при рассмотрении бюджета на 2023-2025 годы предусмотреть средства для строительства крытого манежа в Маслянино: 250 млн рублей на 3 года — 50 млн, 100 млн и 100 млн рублей. И в качестве альтернативы заявить проект на получение бюджетного кредита на федеральный уровень.

Ранее редакция рассказывала, что в Маслянино планируют создать парк за 0,5 млрд рублей.