Консорциум российских вузов будет готовить кадры для наукоемкого бизнеса Африки

В рамках международного форума «Россия — Африка», который проходит сегодня в Новосибирске, будет принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. На начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов, пояснил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.,

По его словам, консорциум будет заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

В рамках форума подписаны соглашения о сотрудничестве между НГУ, Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо), Университетом Абду Мумуни (Нигер) и Центром народной дипломатии. Согласно достигнутым договоренностям, в октябре этого года НГУ откроет подготовительное отделение в режиме онлайн по двум направлениям: медико-биологическое на французском языке и естественно-научное на русском языке. Кроме того, НГУ, совместно с африканскими вузами, будет разрабатывать совместные образовательные программы с получением двух дипломов по направлениям менеджмент, математика, информационные технологии.

Вуз готов составить перечень лекций по запросу африканских университетов и пригласить известных ученых для их чтения в режиме онлайн. Также в НГУ для студентов из Африки возможна организация научных стажировок у известных ученых по естественно-научным профилям подготовки. Длительность таких стажировок может варьироваться от 3 месяцев до полугода, уточнили в пресс-службе НГУ.

В работе форума принимают участие со стороны Западной Африки министры образования, ректоры, чрезвычайные и полномочные послы в РФ Республики Мали, Республики Чад, Республики Гвинея, Буркина-Фасо, Республики Экваториальная Гвинея, и Республики Нигер.

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