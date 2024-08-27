Суд рассмотрит дело экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова

В суд направлено дело по обвинению министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
– Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Следствие утверждает, что в июле 2018 года Архипов, не имея полномочий, заключил с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств Новосибирской области.
Затем, зная, что организация не стала региональным оператором по обращению с ТКО, он все-таки выделил ей 10 млн бюджетных средств.
– В декабре 2022 года Архипов, действуя из личной заинтересованности, с целью освобождения ООО «Экология-Новосибирск» и его поручителя «ПФ «ВИС» от обязательств по оплате денежных средств, перечисленных в банк в качестве обеспечительного депозита по договору предоставления банковской гарантии, подписал и направил в банк немотивированный отказ от заявленного требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, – отмечает ведомство.
Это привело к тому, что бюджет области недосчитался более 220 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела было заявлено требование о компенсации ущерба в размере 30 миллионов рублей. В связи с этим на имущество обвиняемого был наложен арест.
Ранее редакция сообщала о том, что суд отстранил Дениса Архипова от должности министра ЖКХ Новосибирской области.
Источник фото: МВД по Новосибирской области
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