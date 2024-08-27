Производитель электромобиля «Атом» сделал заказ новосибирским компаниям и вузу

Разработчик российского электромобиля АО «КАМА» подписал несколько соглашений с новосибирскими компаниями в рамках Международного форума технологического развития «Технопром».

В рамках сотрудничества с АО «СГК-Новосибирск» партнеры намерены обеспечить совместимость программного обеспечения электрозарядных станций СГК и первого российского серийного электромобиля «Атом». Кроме того, стороны намерены проработать совместные инициативы для создания нормативно-правовой базы, регулирующей процесс установки зарядных станций.

Напомним, СГК уже несколько лет развивает в регионах Сибири проект по созданию станций зарядки электромобилей. В Новосибирске он стартовал в 2023 году.

— На сегодняшний день компания установила 62 зарядные станции в Красноярске, 40 точек — в Новосибирске, — отметил начальник управления развития электротранспорта СГК Андрей Витковский. — С учетом второй очереди инфраструктуры до конца 2024 года в Новосибирске заработают 90 станций.

Сейчас СГК ведет работу по разработке мест для установки электрозарядных станций в Кемерове, Новокузнецке и Абакане. Энергокомпания развивает это направление за счет собственных средств.

Еще одно соглашение разработчик электромобиля подписал с ООО «Вега-Абсолют». В рамках сотрудничества стороны планируют разработать и создать специализированную автомобильную электронику, а также средства контроля и управления транспортными средствами.

Совместно с НГУ «КАМА» планируют работать в направлении применения технологий искусственного интеллекта для автоматизации, управления и контроля современными транспортными средствами.

Напомним, массовый выпуск электромобиля «Атом» запланирован на 2025 год. Отмечается, что его производство разместится на заводе «Москвич». Центр компетенций и производственная площадка разработчика находятся в Москве, подразделения — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Китае: в Нанкине и Шанхае. Ранее представители компании заявляли, что за первый год работы готовы выпустить 10 тысяч автомобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что переноски для прогрева и зарядки автомобилей хотят запретить в Новосибирске.