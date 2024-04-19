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Константин Бессонов: Ситуацию с размытыми дамбами можно было предотвратить

В России для этого есть необходимые технологии, но они никому не нужны.
  • 19/04/2024, 10:05
Автор: Юлия Данилова

Константин Бессонов, конструктор, основатель компаний ROPAT и TMF:— События, которые произошли этой весной в результате паводка в Орске из-за разрушения грунтовой дамбы, вполне можно было предотвратить. Еще в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века рядом советских ученых, в частности профессором, д.т.н. Хархута Н.Я., были сделаны теоретические обоснования высокой эффективности глубокого уплотнения грунтов в дорожном, промышленном и специальном строительстве ударным способом.

Были произведены расчеты требуемых удельных импульсов для уплотнения большинства известных типов грунтов и технико-экономические обоснования.

Главным сдерживающим фактором развития этой перспективной технологии в то время было отсутствие ударных машин, соответствующих требованиям производительности и экономичности.

Еще в 2008 году в Новосибирске было разработано оборудование для глубокого ударного уплотнения грунтов на базе свайных гидромолотов с регулируемой энергией удара. Его можно использовать при строительстве особо ответственных участков автомобильных и железных дорог, грунтовых насыпей и дамб, но оно не заинтересовало ни государственные, ни коммерческие структуры.

Между тем применение ударного уплотнения позволяет экономично получать глубину уплотнения грунта, не достижимую для традиционных технологий. А в отдельных случаях применение подобного способа уплотнения грунта может быть безальтернативным. Эта технология позволяет уплотнять грунт на глубину до полутора метров до условного твердокаменного состояния, которому не страшны ни пресловутые грызуны, ни морозное пучение, ни высокие механические нагрузки.

Справедливость этого суждения подтверждают давно ведущиеся зарубежными фирмами разработки подобной техники на основе тех же свайных гидромолотов. За последние годы количество подобных зарубежных машин и практические примеры их применения говорят о растущем интересе к этому инновационному способу глубокого уплотнения грунтов, объединенному названием RIC (Rapid Impact Compaction).

История не терпит сослагательного наклонения, но, на мой взгляд, если бы 15 лет назад эту технологию взяли на вооружение российские строительные компании, то, возможно, таких драматических ситуаций, которые мы видим сейчас, не было бы. К сожалению, маловероятно, что сейчас ситуация изменится. Зарубежное оборудование этого формата находится под санкциями. Рынок сбыта специального оборудования в России, как и в любой другой стране, ограничен, выход на зарубежные рынки невозможен из-за санкций, а значит, проект и далее не будет интересен российским частным инвесторам. Так что с большой долей вероятности могу прогнозировать: когда паводок сойдет, все про эту проблему забудут, пока она не возникнет в следующем месте.

Ранее редакция рассказывала о том, что рабочие восстанавливают разрушенные паводком дороги в Новосибирской области.

Фото эксперта — предоставлено VIP-club, Автор: Николай Мелонов

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии размытые дамбы паводок


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