Ребенок попал под колеса автомобиля по дороге в школу в Новосибирске

В Новосибирске девочка попала под колеса иномарки по пути в школу. ЧП произошло утром 19 апреля в Кировском районе города.

По информации ГИБДД, 45-летний водитель Тoyota Сorolla ехал по улице Вертковской и возле дома №18 сбил пешехода, пересекающего проезжую часть по зебре.

— В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пешеход. Она доставлена в больницу. Характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала о том, что на проспекте Дзержинского в Новосибирске водитель Nissan Primera сбил подростка на электросамокате. Мальчик пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода.