Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло в Калининском районе Новосибирска

Четыре машины столкнулись в Калиниском районе Новосибирска. Об этом сообщает паблик АСТ-54 ВКонтакте.

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого около дома №109 к2.

― Столкнулись пассажирский ПАЗ маршрута №27, минивэн, кроссовер и микроавтобус, ― говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в связи с аварией усложнилось движение транспорта на части улицы Богдана Хмельницкого, а также улице Тайгинская, со стороны выезда на Пашино.

Информация о пострадавших людях и пассажирах пока не поступала.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло на Димитровском мосту в Новосибирске.