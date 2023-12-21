Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло в Калининском районе Новосибирска

Четыре машины столкнулись в Калиниском районе Новосибирска. Об этом сообщает паблик АСТ-54 ВКонтакте.
ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого около дома №109 к2.
― Столкнулись пассажирский ПАЗ маршрута №27, минивэн, кроссовер и микроавтобус, ― говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в связи с аварией усложнилось движение транспорта на части улицы Богдана Хмельницкого, а также улице Тайгинская, со стороны выезда на Пашино.
Информация о пострадавших людях и пассажирах пока не поступала.
Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло на Димитровском мосту в Новосибирске.
Фото: 2ГИС//Автор Наталья Газенкампф
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