Обрыв сети остановил движение троллейбусов на площади Энергетиков в Новосибирске

В Новосибирске на площади Энергетиков, более известной в народе как «Кольцо Ада», оборвались контактные провода троллейбусов.

— Предположительно по вине водителя грузового автомобиля, — написали в паблике АСТ-54.

Автора поста рассказал, что провода лежат на земле.

В комментариях к посту многие пишут, что уже больше часа стоят в пробках.

— Еду уже 2 часа на Фабричную, — отметил сибиряк.

По данным Яндекс.карт, дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 5 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что пробка образовалась на Гусинобродском шоссе из-за массового ДТП.