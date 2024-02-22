Обрыв сети остановил движение троллейбусов на площади Энергетиков в Новосибирске

В Новосибирске на площади Энергетиков, более известной в народе как «Кольцо Ада», оборвались контактные провода троллейбусов.
— Предположительно по вине водителя грузового автомобиля, — написали в паблике АСТ-54.
Автора поста рассказал, что провода лежат на земле.
В комментариях к посту многие пишут, что уже больше часа стоят в пробках.
— Еду уже 2 часа на Фабричную, — отметил сибиряк.
По данным Яндекс.карт, дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 5 баллов.
Ранее редакция сообщала о том, что пробка образовалась на Гусинобродском шоссе из-за массового ДТП.
Фото с сайта 2Гис
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