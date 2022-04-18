Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра РФ до 25 апреля, сообщило агентство.

— До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.

Также сообщается, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.