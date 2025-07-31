Контрактная служба в Новосибирской области: выплаты, льготы и возможности

В Новосибирской области улучшили условия для тех, кто решит подписать контракт на военную службу с Министерством обороны РФ в период с начала июля и до конца сентября 2025 года. Размер единовременной выплаты увеличен до двух миллионов рублей: из них 1,6 миллиона – это региональная поддержка, а 400 тысяч – федеральная выплата. Данное решение было принято руководством региона под началом губернатора Андрея Травникова.

В новосибирском пункте отбора на военную службу по контракту наблюдается стабильный интерес со стороны граждан, желающих защищать страну и участвовать в специальной военной операции. Например, кандидат по имени Роман поделился мотивацией своего решения: его товарищи уже давно участвуют в СВО, и он хочет присоединиться к ним и помочь. Он отметил, что имеет опыт срочной и контрактной службы, что делает его навыки полезными в текущей обстановке.

Специалисты пункта отбора подробно консультируют каждого потенциального контрактника, рассказывая об особенностях службы, денежных выплатах и социальных гарантиях. Прежде чем подписать контракт, кандидаты проходят профессиональную ориентацию, медицинское обследование, а инструкторы проверяют личные данные и формируют необходимые документы. После подписания контракта новобранцы отправляются в воинские части, где проходят интенсивную подготовку по своим военно-учетным специальностям.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, обладают широким спектром социальных гарантий и льгот. Среди них – кредитные и налоговые каникулы, возможность обучения детей в вузах на бюджетной основе, бесплатный отдых для детей в летних лагерях, получение статуса ветерана боевых действий со всеми вытекающими преимуществами, а также бесплатное медицинское обслуживание и реабилитация. Участники специальной военной операции, заключившие контракт, могут рассчитывать на аннулирование долгов по кредитам.

Денежное довольствие контрактников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, начинается от 210 тысяч рублей и может быть выше. Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты, например, за уничтожение вражеской техники или продвижение в составе штурмовых групп. Предусмотрены выплаты за получение медалей и орденов.

Информацию о поступлении на военную службу по контракту, положенных выплатах и социальных гарантиях, а также ответы на интересующие вопросы можно получить по бесплатной «горячей линии» 117 или на сайте kontrakt.nso.ru.