Рекламодателям

Контрактная служба в Новосибирской области: выплаты, льготы и возможности

  • 31/07/2025, 13:27
Контрактная служба в Новосибирской области: выплаты, льготы и возможности
У жителей Новосибирска осталось два месяца, чтобы успеть оформить контракт на военную службу и получить увеличенную выплату

В Новосибирской области улучшили условия для тех, кто решит подписать контракт на военную службу с Министерством обороны РФ в период с начала июля и до конца сентября 2025 года. Размер единовременной выплаты увеличен до двух миллионов рублей: из них 1,6 миллиона – это региональная поддержка, а 400 тысяч – федеральная выплата. Данное решение было принято руководством региона под началом губернатора Андрея Травникова.

В новосибирском пункте отбора на военную службу по контракту наблюдается стабильный интерес со стороны граждан, желающих защищать страну и участвовать в специальной военной операции. Например, кандидат по имени Роман поделился мотивацией своего решения: его товарищи уже давно участвуют в СВО, и он хочет присоединиться к ним и помочь. Он отметил, что имеет опыт срочной и контрактной службы, что делает его навыки полезными в текущей обстановке.

Специалисты пункта отбора подробно консультируют каждого потенциального контрактника, рассказывая об особенностях службы, денежных выплатах и социальных гарантиях. Прежде чем подписать контракт, кандидаты проходят профессиональную ориентацию, медицинское обследование, а инструкторы проверяют личные данные и формируют необходимые документы. После подписания контракта новобранцы отправляются в воинские части, где проходят интенсивную подготовку по своим военно-учетным специальностям.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, обладают широким спектром социальных гарантий и льгот. Среди них – кредитные и налоговые каникулы, возможность обучения детей в вузах на бюджетной основе, бесплатный отдых для детей в летних лагерях, получение статуса ветерана боевых действий со всеми вытекающими преимуществами, а также бесплатное медицинское обслуживание и реабилитация. Участники специальной военной операции, заключившие контракт, могут рассчитывать на аннулирование долгов по кредитам.

Денежное довольствие контрактников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, начинается от 210 тысяч рублей и может быть выше. Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты, например, за уничтожение вражеской техники или продвижение в составе штурмовых групп. Предусмотрены выплаты за получение медалей и орденов.

Информацию о поступлении на военную службу по контракту, положенных выплатах и социальных гарантиях, а также ответы на интересующие вопросы можно получить по бесплатной «горячей линии» 117 или на сайте kontrakt.nso.ru.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 232

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцу грозит 10 лет за вывод валюты на «покупку фруктов»
31/07/25 15:00
Бизнес ВЭД Право&Порядок
«С этим сталкивались все»: в Новосибирске начата проверка передачи данных об умерших «черным» похоронщикам
31/07/25 14:00
Общество
Контрактная служба в Новосибирской области: выплаты, льготы и возможности
31/07/25 13:27
Власть
По следу зверя: ФСБ раскрыла кровавые преступления добровольца из эстонского карательного отряда
31/07/25 13:00
История Общество
Житель Бердска признан виновным в сокрытии данных о знакомом террористе
31/07/25 12:46
Право&Порядок
Жители села Раздольное недовольны тем, как фермеры выбрасывают отходы животноводства
31/07/25 12:00
Общество
Новосибирская область вошла в ТОП-10 по количеству умных устройств в бизнесе
31/07/25 11:30
Технологии
«Для нас главное — люди»: Ушел из жизни основатель новосибирского VIP-club Алексей Потапов
31/07/25 11:00
Бизнес
У китайских авто в России заканчивается дилерская гарантия
31/07/25 10:33
Бизнес
Объем контейнерных перевозок в Новосибирской области упал на 5%
31/07/25 9:00
Бизнес ВЭД Транспорт
Отказ в регистрации на выборах получили несколько кандидатов в Новосибирске
30/07/25 19:00
Власть Политика
Новосибирская область лидирует в Сибири по темпу инфляции
30/07/25 18:00
Бизнес Общество Экономика
"Это для киноманов": в Новосибирске оценили повторные показы фильмов на больших экранах
30/07/25 17:00
Культура Общество
В Новосибирской области продолжается масштабное благоустройство муниципалитетов
30/07/25 16:38
Власть
Новосибирский бизнес ждет снижения ключевой ставки «хотя бы до 16%»
30/07/25 16:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли второй ЦОД для поддержки облачных сервисов в регионе
30/07/25 15:45
Технологии
В Новосибирске оценили инициативу информировать женщин о последствиях абортов
30/07/25 15:30
Общество
«Галлюцинации» ИИ: классификация, причины и методы борьбы
30/07/25 15:15
Финансы
Минимальный школьный набор в Новосибирске за год подорожал на 9%
30/07/25 15:00
Бизнес Общество
1200 образовательных организаций НСО отремонтируют к новому учебному году
30/07/25 14:24
Власть
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
31/07/25 9:15
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
30/07/25 9:30
Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
29/07/25 9:10
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно