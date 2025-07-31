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«С этим сталкивались все»: в Новосибирске начата проверка передачи данных об умерших «черным» похоронщикам

  • 31/07/2025, 14:00
Автор: Мария Гарифуллина
«С этим сталкивались все»: в Новосибирске начата проверка передачи данных об умерших «черным» похоронщикам
Очередным поводом для такой проверки стала личная история руководителя регионального отделения «Опоры России»

В Новосибирске прокуратура начала проверку по сообщениям о незаконной передаче данных о смерти людей «черным» похоронщикам. Жители города, столкнувшиеся с действиями сотрудников ритуальных агентств, считают, что сведения им могут передавать сотрудники службы скорой медицинской помощи.

31 июля пресс-служба похоронной компании «ИМИ» сообщила, что обращение в прокуратуру направил председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игорь Салов. Он лично столкнулся с действиями похоронных агентов, которые незаконно получают доступ к персональным данным.  В конце июня  у Игоря Салова умерла мама. Он позвонил в скорую помощь и после этого на его мобильный телефон начали поступать звонки от тех, кто хотел заработать на организации похорон.

— Я никому, кроме скорой, не сообщал о смерти мамы и не давал согласия на передачу своих данных. После этого несколько ритуальных агентов приехали ко мне в квартиру, где находилась умершая мама. Адрес мог быть передан только сотрудниками скорой помощи, так как больше никому не было известно о смерти и месте нахождения тела, — рассказал Игорь Салов.

Игорь Салов считает, что его личные данные были незаконно переданы сотрудниками скорой помощи «черным» ритуальным агентам, что является нарушением законодательства РФ о защите персональных данных. Он направил жалобу в мэрию города Новосибирска. Там подтвердили, что подобные случаи происходят в городе, но сообщили, что решение указанной проблемы не входит в полномочия муниципальных властей. В настоящее время проверку проводит прокуратура.

С «черными» похоронщиками в Новосибирске и Новосибирской области сталкивалось абсолютное большинство людей, у которых умирали родственники. Звонки от агентов поступают на мобильные и на домашние телефоны. Иногда они приезжают домой к человеку и действуют так будто с ними есть договоренность и осталось только подписать документы и передать деньги. Жалобы в правоохранительные органы направляют далеко не все. Тем, кто потерял близкого человека, просто не до разбирательств.

— Когда внезапно умер папа, вся семья была в таком шоке и горе, что анализировать происходящее никто не мог. Как только врачи скорой помощи, констатировавшие смерть, вышли за порог, нам сразу позвонили из похоронного агентства и сказали, что возьмут на себя все действия по вывозу тела, подготовки его к похоронам и так далее. Мы, признаться, даже не сразу поняли, кто нам звонит. Подумали, что это государственная какая-то организация, связанная с медициной. И не спорили, не выясняли. Агенты приехали, по-деловому прошли в квартиру, показали, что подписать и взяли первую часть суммы. Только потом, прочитав документы, мы поняли, что это частная контора. Они знали мой и мамин телефон, знали адрес. Мы никому кроме сотрудников скорой их не называли. Мы не стали жаловаться, похоронщики в целом нормально отработали. Но я для себя поняла, что нас просто взяли в оборот, что ритуальные агентства и медики связаны, — рассказала жительница Новосибирска Елена Г.

Сотрудники редакции Infopro54 тоже сталкивались с «черными» похоронщиками.

— Несколько лет назад у меня скоропостижно скончался муж. Это произошло на работе. Бригада скорой помощи констатировала смерть и уехала. Мы ждали машину, которая должна была забрать тело. И меня по телефону просто атаковали агенты.  На мой вопрос, откуда у них номер моего телефона, они ухмылялись и говорили: «вы же всё понимаете». Один звонивший меня особенно поразил  неприкрытой наглостью и грубостью. Я прекращала разговор с ним, клала трубку, а он звонил снова и пускал в ход всё более ужасающие аргументы. Дошло до того, что он стал подробно рассказывать, как их контора готовит тела. В подробностях, не выбирая выражений. Это, действительно, был «черный» похоронщик. Во всех смыслах этого слова. Ужасный опыт. Мне пришлось на какое-то время отключить телефон, чтобы прекратить эти звонки. Как я понимаю, в Новосибирске с чем-то подобным сталкивались все, кому приходилось хоронить близких людей, — говорит сотрудница редакции.

Такая ситуация на рынке похоронных услуг не является какой-то отличительной особенностью Новосибирской области. Подобные истории регулярно происходит и в других российских регионах. Правоприменительная практика показывает, что найти источник «слива» данных ритуальным агентствам вполне возможно. В России фигурантами соответствующих уголовных дел становились сотрудники различных экстренных служб.

Ранее редакция рассказывала, что мэрия Новосибирска продаст акции «Мемориальной службы «ИМИ».

Фото Infopro54, автор Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : черные ритуальные агенты похоронный бизнес персональные данные


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