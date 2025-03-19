Самолет S7 прервал рейс Новосибирск-Братск

Самолет авиакомпании S7, который должен был отправиться по маршруту Новосибирск – Братск, вернулся в аэропорт Толмачево сразу после вылета. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Рейс был запланирован на сегодня, 19 марта, около 7 часов утра.

— По предварительным данным в связи с возникшей технической неисправностью судно совершило возврат в Толмачево, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. В настоящее время эксплуатация самолёта приостановлена, причины произошедшего авиационного инцидента выясняются.

Пассажиры находятся в аэропорту в ожидании дальнейшего развития событий.

Ранее редакция сообщала о том, что самолёт S7 Новосибирск – Сочи экстренно развернули в момент взлета.