Протоиерей рассказал, кому можно не держать Великий пост

Во время Великого поста православные люди стремятся к ограничениям как в пище, так и в духовной жизни. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии, поделился некоторыми особенностями соблюдения поста.

Для тех, кто не может приготовить еду самостоятельно, допускаются некоторые послабления в посте. К таким людям можно отнести военнослужащих, рабочих, школьников, заключённых и пациентов.

— Еда — не сама цель поста, его цель — борьба со своими привязанностями, страстями. При этом нельзя сразу начать есть строго по Уставу: без масла, просто вареные овощи. Практика показывает, что человека надолго не хватит. К доподлинному посту (полному отказу от пищи) человек приходит с годами. Некоторые день-два на фруктах и овощах просидят, а потом едят мясо, — уточнил Бабкин изданию АиФ Новосибирск.

Протоиерей считает, что пост необходим для того, чтобы привести человека в состояние духовного бдения. Из-за этого можно выйти за пределы привычного комфорта. В такие моменты многие вещи начинают казаться нам совсем другими.

Отец Дмитрий также полагает, что во время поста человеку следует посвятить себя добрым делам. Он привёл в пример волонтёрские движения, которые плетут сети для участников СВО и изготавливают окопные свечи. Также можно вспомнить о своих пожилых родственниках.

Для бойцов на передовой следует ограничить себя духовно. При этом о гастрономическом посте не может быть и речи. Рекомендуется воздерживаться от сквернословия, дурных слов и желаний.

Ранее редакция сообщала о том, что священник рассказал новосибирцам о запретах в Мясопустную родительскую субботу. Верующие начинают постепенно отказываться от мяса и готовиться к посту.