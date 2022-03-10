Коронавирус резко пошел на спад

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции стремительно сокращается. На 9 марта в Новосибирске были зарегистрированы 1845 заболевших за сутки (по данным сайта стопкоронавирус.рф). Пик заболевших в нынешней волне в регионе пришелся на 13 февраля — 5824 человек. Количество госпитализированных пациентов в регионе также сокращается. За сутки на 9 марта — 53 человека.

Для сравнения: 26 февраля — 320 человек. При этом количество смертей в сутки сохраняется примерно на одном уровне с октября 2021 года — 12-16 человек.

— По коронавирусу мы видим снижение заболеваемости на 44% процента — до 17607 случаев — по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,7, что показывает снижение интенсивности эпидпроцесса, — отметил на оперативном совещании в правительстве 9 марта глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. — Около 60% заболевших приходятся на Новосибирск. Что касается клинических проявлений коронавируса, то 90% случаев приходятся на проявления ОРВИ, 1,7% — на внебольничную пневмонию.

Однако, по словам Щербатова, ситуация по-прежнему напряженная, поэтому ограничительные мероприятия в регионе необходимо сохранить. Губернатор области Андрей Травников также отметил, что меры санитарной безопасности в регионе будут продолжать действовать. Анонсированная отмена ограничений состоится.

Резкий нисходящий тренд по заболеваемости отмечается и в других регионах Сибири.

В Красноярском крае за сутки на 9 марта 628 человек заболели коронавирусом, госпитализированы 52 человека, скончались 15. Ранее регион постоянно лидировал в коронавирусных сводках в Сибири. Для сравнения: 12 февраля за сутки в регионе были выявлены 8192 заболевших. 2 марта были госпитализированы 372 человека (Доступная статистика с 24 февраля. — Ред.). Смертность в регионе постепенно снижается. Пик пришелся на 8 января — 39 человек.

В Иркутской области на 9 марта 1900 заболевших, 50 госпитализированы, 15 погибших за сутки. Пик пришелся на 12 февраля — 3715 заболевших. Количество умерших держится на уровне 15 человек в сутки с конца декабря. Пик регистрации смертей в сутки пришелся на 18 ноября — 32 человека. 25 февраля в сутки в регионе были госпитализированы 456 пациентов.

Алтайский край: за сутки на 9 марта заболело 1172 человека, 71 госпитализированы, 23 умерли. Пик заболеваемости пришелся на 14 февраля — 4817 за сутки. 26 февраля были госпитализированы 405 человек. 21 ноября зарегистрированы 32 умерших. Судя по статистике, количество умерших от коронавируса в регионе в течение двух месяцев 2022 года варьируется от 16 до 26 человек в сутки.

В Омской области за сутки заболели 428 жителей, госпитализированы 30, умерли 11. Пик заболевших регистрировался 12 февраля — 2668 человек, по количеству умерших — в первых числах января — 15 человек, по количеству госпитализаций — 26 февраля 251 человек. Статистика по количеству смертей от коронавируса — 9-11 человек в сутки — сохраняется в регионе с середины февраля.

В Кемеровской области за сутки на 9 марта были зарегистрированы 604 заболевших, 30 госпитализированы, 6 умерли. Пик регистраций новых случаев пришелся на 19 февраля — 2885, по госпитализациям на 1 марта — 304, по количеству смертей — на 14 февраля, 11 человек. С середины февраля статистика варьируется от 5 до 7 погибших в сутки.

В Томской области за сутки заболели 1211 человек, 55 госпитализированы, 3 умерших. Пик на 1 марта — 1673. По умершим в этой волне пик 5 ноября — 5 человек. На протяжении всей волны в сутки в регионе от COVID-19 умирали 2-4 человека. 25 февраля были госпитализированы 232 человека.

Для сравнения: в Москве за последние сутки на 9 марта были зарегистрированы 1292 заболевших, 197 госпитализированы, 59 человек умерли. На пике волны 3 февраля было 26904 заболевших в сутки. Количество умерших с середины декабря варьируется от 68 до 87. 25 февраля госпитализированы 543 человека.