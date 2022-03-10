Американский медиахолдинг WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает журнал Variety со ссылкой на обращение генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара к сотрудникам компании.

— WarnerMedia приостанавливает все новые сделки в России на фоне вторжения России на Украину. Это предполагает прекращение вещания наших каналов и лицензирования нового контента с российскими организациями, а также приостановку премьер фильмов и выпуска игр, — приводит журнал слова Джейсона Килара.

В WarnerMedia входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max.

Ранее американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает «ввиду гуманитарного кризиса на Украине» намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в России.