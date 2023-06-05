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В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы

  • 05/06/2023, 09:03
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В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы
Администрация заложила на это цели 60 млн рублей. Ранее сообщалось, что в поселке будет создана региональная база спортивной медицины.

Администрация Краснообска ищет подрядчика для реализации первого этапа проекта лыжной базы по улице Восточной — строительства капитального здания. Объявление об этом размещено на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта — 60,7 млн рублей. Площадка под строительство расположена на расстоянии 75-100 м восточнее спортивно-оздоровительного комплекса «Армада-Клуб» — уточняется в тендерной документации. Часть работ победитель должен будет выполнить до 31 октября 2023 года, а часть — до 31 декабря 2024-го. С согласия заказчика работы могут быть выполнены досрочно.

Подрядчик должен построить здание лыжной базы 12 на 48 м. В нем запроектировано помещение для хранения лыж, мастерская по ремонту, два блока помещений раздевалок с санузлом и душевыми, медицинский кабинет, тренерская с душевой и санузлом, комната персонала, кабинет администрации, склад для инвентаря и оборудования.

Заявки на участие в тендере подали две компании.

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В Краснообске создадут лыжную базу

Напомним, в феврале 2022 года министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщал, что на территории поселка Краснообск планируется создать региональную базу спортивной медицины, в состав которой войдут центр триатлона, лыжная база и общежитие-гостиница. Под эти цели регион выделит земельный участок. Кроме того, из областного бюджета будут направлены средства на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования. На новой лыжной базе с лыжероллерной трассой для круглогодичного ее использования предполагается организовать занятия детской спортивной школы.

В Минспорта, в ответе на запрос Infopro54 за подписью министра Сергея Ахапова сообщили, что в 2023 году на территории Краснообска начаты работы по созданию модульного спортивного зала в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Его финансирование взяли на себя федеральный и муниципальный бюджеты. Муниципалитет в свою очередь взял на себя обязательство по строительству лыжной базы за счет собственных средств. Ранее администрация Краснообска разработала проект концепции спортивной инфраструктуры, а также вспомогательных объектов спортивного назначения: центра спортивной медицины и реабилитации, гостиницы-общежития.

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— Центр спортивной медицины и реабилитации, а также гостиницу-общежитие планировалось реализовать за счет внебюджетных источников финансирования. В 2022 году в ходе совещаний министерство поставило вопрос о формировании участков  и разработке прогнозных финансово-экономических моделей  проектов для последующей проработки с частными партнерами. На сегодняшний день работа в этих направлениях ведется, но в полном объеме не завершена, — добавил Ахапов.

Что касается создания центра триатлона, то на этот проект регион хочет привлечь федеральные деньги. По итогам предварительных консультаций, в Минспорта РФ возможность субсидирования проекта в период 2022-2024 годов не подтверждена. Федеральное ведомство рекомендовало региону рассмотреть возможность строительства центра триатлона с использованием модели государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» после того, как в Краснообске будет реализован первый проект — строительство модульного спортивного зала.

Напомним, в Краснообске формируется спортивный кластер. Предполагается, что в его состав войдет спорткомплекс «Арена», ледовый центр, центр ракеточных видов спорта, лыжная база, конно-спортивный клуб и профилакторий.

Ранее редакция сообщала, что в Маслянино предлагают построить крытый манеж для школы олимпийского резерва по конному спорту.  

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : торги на строительство муниципальный контракт Лыжная база


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