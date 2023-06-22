Юбилейная Сибирская парусная регата пройдет в Новосибирске в конце июля

«Сибирская парусная регата–2023» пройдет в Новосибирской области с 26 по 31 июля. Об этом рассказала пресс-секретарь Федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова.

— Это самое массовое парусное соревнование в Сибири. В течении 4 гоночных дней на акватории Новосибирского водохранилища за медали будут бороться юные и взрослые яхтсмены со всей страны, — отметила Кузнецова.

Как заявила Екатерина Кузнецова, организаторы надеются на масштабную географию и представительство. На данный момент уже подтвердили свое участие яхтсмены из Омска, Иркутска и Красноярска. Отмечается, что соревнования традиционные и изменений в них не планируется.

В этом году регате исполняется 65 лет.

В прошлом году в Сибирской регате приняли участие более 140 яхт и 240 спортсменов из 7 регионов (Омск, Красноярск, Иркутск, Томск, Москва, Севастополь и Новосибирск).

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