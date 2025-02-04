Нефтеперерабатывающий завод продают за 110 миллионов рублей под Новосибирском

В Новосибирской области на одном из популярных сайтов объявлений появился промышленный лот — нефтеперерабатывающий завод, который можно приобрести за 110 миллионов рублей. Это действующее предприятие, работающее уже восемь лет и способное перерабатывать до 1800 тонн нефти в месяц, сообщает автор объявления.

По словам продавца, предприятие ежемесячно приносит доход в размере 4 миллионов рублей, при этом среднемесячные расходы составляют 1,2 миллиона. Окупаемость бизнеса ожидается в течение 28 месяцев.

В компании работают 22 сотрудника, однако более подробную информацию о зарплатном фонде и площади помещений можно получить только по запросу.

— Cрeднeмеcячные обоpоты oт 20 дo 100 миллионов рублей. Расходы 1 200 000 рублей. Чистaя прибыль в мeсяц от 2 дo 8 миллионов рублей, — говорится в объявлении.

Аналогичное объявление появилось на одном из сайтов по продаже бизнеса в Казахстане, где завод выставлен по цене 560 млн тенге. Здесь информация более расширенная и продавец сообщает причину сделки:

— Продажа обусловлена плановой переквалификацией владельца в инвестиционную деятельность. Завод продается в полном порядке, без долгов и обременений — готов к передаче с опцией сопровождения сделки, чтобы вы начали получать прибыль сразу, — говорится в объявлении.

Год постройки объекта — 2о14.

Возможно, речь идет об ООО «НПЗ Криводановский». Офис компании расположен на проспекте Дзержинского, а само предприятие — в Криводановке. По данным сервиса Контур Фокус, собственниками предприятия являются Светлана Милова (51%) и Виссарион Ким (49%). Ким также является директором предприятия. Выручка компании в 2023 году составляла 2,7 млн ​(- 5%), чистая прибыль — 2 тысячи рублей. компания создана в 2017 году.

Стоит также отметить, что в феврале 2020 года вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, речь шла о незаконной предпринимательской деятельности с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка на заводе по переработке нефти и производству нефтепродуктов (дизельного топлива и мазута), расположенных в селе Криводановка Новосибирской области. Извлеченный при этом доход следователи оценивали в 110 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банкротят завод горно-шахтного оборудования. Исковые требования превышают 2,5 млн рублей.