Кортеж из 21 автомобиля заметили в центре Новосибирска

Жители Новосибирска заметили кортеж из 21 автомобиля в центре города.

Как сообщает Телеграм-канал АСТ-54, в кортеже присутствовали автомобили разного класса и марок.

Вереницу машин сопровождали экипажи ГАИ и карета скорой помощи. В канале также поделились соответствующим видео.

— Предположительно, данные автомобили либо уже перевозят председателя правительства РФ Михаила Мишустина, либо отправились в сторону аэропорта Толмачёво за почётным гостем нашего города, — рассказали в посте.

Напомним, что глава правительства совершает поездку по территориям Дальнего Востока и Сибири. Он уже побывал в Магадане и Хабаровске. В Новосибирске он планирует посетить международный аэропорт Толмачёво, где встретится с губернатором региона Андреем Травниковым. Также в программе визита — посещение специализированного учебно-научного центра НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что премьер-министр Михаил Мишустин прибудет в Новосибирск 23 июля.