Кошка Машка служит на пожарном катере МЧС в Новосибирске

Новосибирское управление МЧС раскрыло один из секретов успешной службы экипажа пожарного катера. Оказалось, что главной помощницей и подругой бойцов на дежурстве является полосатая красавица по имени Машка. Правда, эта кличка у нее публичная, а по морскому жаргону серую красавицу называют Шваброй. Она привыкла и давно не обижается.

— Во Всемирный день кошек боевая подруга бойцов пожарного катера Машка из Новосибирска передаёт всем привет, — написали в своем Телеграм-канале спасатели.

Пожарные отметили, что их талисман совершенно не интересуется утками на воде, но зато регулярно смотрит новости и ловит мышей. Под ее неусыпным контролем не только пожарный катер, а вся Обь.