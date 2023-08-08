Кошка Машка служит на пожарном катере МЧС в Новосибирске

Новосибирское управление МЧС раскрыло один из секретов успешной службы экипажа пожарного катера. Оказалось, что главной помощницей и подругой бойцов на дежурстве является полосатая красавица по имени Машка. Правда, эта кличка у нее публичная, а по морскому жаргону серую красавицу называют Шваброй. Она привыкла и давно не обижается.
— Во Всемирный день кошек боевая подруга бойцов пожарного катера Машка из Новосибирска передаёт всем привет, — написали в своем Телеграм-канале спасатели.
Пожарные отметили, что их талисман совершенно не интересуется утками на воде, но зато регулярно смотрит новости и ловит мышей. Под ее неусыпным контролем не только пожарный катер, а вся Обь.
— Пушистая помощница живет на катере уже семь лет. Приблудилась еще котенком да так и осталась нести службу под Димитровским мостом. Зимой перебирается в тепло, в домик пожарного причала. Кормят ее там очень хорошо. Сегодня в честь праздника даже увеличили пайку и угостили вкусняшками, — рассказал Infopro54 сотрудник пресс-службы МЧС региона Артем Щербаков.
Фото: Телеграм-канал «ГУ МЧС России по Новосибирской области»
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