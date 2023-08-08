Второй пошел: прокурор требует отставки главы Колыванского района Евгения Артюхова

Главу администрации Колыванского района подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. Это уже второй руководитель за текущую неделю, попавший на карандаш к прокурору.

8 августа стало известно, что правоохранители подали иск в суд с требованием отставки главы района Евгения Артюхова. Информация об этом появилась в картотеке дел Колыванского суда.

С чем связано столько кардинальное требование прокурора в настоящий момент не известно. Но у новосибирского общественника Евгения Митрофанова есть своя версия происходящего.

— Если кратко, то администрация предоставила служебное жилье главе, — сообщил Infopro54 общественник.

Недавно Митрофанов проводил собственное расследование и обращался с вопросами по Колыванскому главе к прокурору области. Из ответа руководителя ведомства можно сделать выводы, что по результатам проверки надзорники все-таки нашли коррупционную составляющую в действиях Артюхова.

— Глава Колыванского района трудоустроившись на должность преподавателя в Колыванский аграрный колледж и получив служебное жилье, фактически прекратил выполнять обязанности предусмотренные трудовым договором. Находясь в отпуске, Артюхов продолжал получать компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В связи с этим и.о. прокурора района внес в Совет депутатов представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, — говорится в ответе прокурора области Александра Бучмана.

Более того, по факту превышения должностных полномочий, в том числе в связи с получением Артюховым служебного жилья и компенсацией на его оплату, следователями СК проводится проверка.