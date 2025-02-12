Лишнюю плату за отопление начислили двум тысячам жителей Новосибирска

После вмешательства прокуратуры, энергетиков обязали выполнить перерасчёт платы за теплоснабжение двум тысячам жителей Ленинского района Новосибирска на сумму более 200 тысяч рублей.

Прокуратура региона провела проверку и выяснила, что 25 декабря 2024 года в некоторых многоквартирных домах сроки отключения отопления и горячей воды были превышены. Однако 25 декабря 2024 года жителям был выставлен счёт за услуги без учета этого отключения.

Прокурор направил представление руководителю ресурсоснабжающей организации. В документе говорилось о необходимости перерасчёта платы за услуги для двух тысяч жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Блюхера, Ватутина, Выставочной, Космической, Пермитина и проспекте Карла Маркса.

В СГК Infopro54 прокомментировали эту информацию ведомства.

— Дефект на теплосети по улице Космической выявлен рано утром 25 декабря. В контуре отключения первоначально были 86 домов, но уже к 11 часам утра удалось сузить проблемный контур. В 22:30 теплотрасса была заполнена теплоносителем и полностью включена в работу, — рассказали редакции в СГК.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы получат квитанции с уменьшенной суммой за отопление. Для некоторых она, наоборот, станет больше.