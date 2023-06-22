Космонавт Анна Кикина прилетела в Новосибирск

Накануне в Новосибирск прилетела женщина-космонавт Анна Кикина. Она примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 130-летию города. Первого новосибирского космонавта встречали мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

– Сегодня вместе с мэром города Новосибирска встретили первого космонавта нашего города — прекрасную Анну Кикину! Мама Ани очень волновалась, так же, как и мы все! Аня будет с нами на мероприятиях дня города! Прекрасный пример для подрастающего поколения! – написала Анна Терешкова в своих социальных сетях.

23 июня Анна Кикина поздравит выпускников школ на Михайловской набережной. 25 июня пройдет спортивная зарядка с олимпийскими чемпионами, в мероприятии примет участие и первая новосибирская женщина-космонавт.

Ранее редакция рассказывала, что Анна Кикина стала почетным жителем города.