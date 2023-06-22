Мошенники взялись за сотрудников компаний, которые собираются отправиться в отпуск

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили фишинговую рассылку, которую злоумышленники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций, передают «Известия».

Отмечается, что во всех письмах есть слово «отпуск» — оно используется или в теме письма, или в его содержании.

В одном из таких писем сотруднику предлагалось изучить график отпусков и отметиться в нем. Однако оно может содержать и текст об изменении графика отпусков и т.д.

Основная цель мошенников при этом — узнать корпоративные учетные данные.

Специалисты добавляют, что в письме содержится ссылка, по которой нужно перейти, вводя логин и пароль. Таким образом эти данные попадут в руки злоумышленников, подчеркивают в «Лаборатории Касперского».

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по анализу спама Романа Деденока, мошенники рассчитывают на то, что сотрудник обязательно проверит, идет ли речь о внезапном переносе сроков, необходимости их подтвердить или совпадении сроков отпусков с важными мероприятиями.

Роман Деденок советует, перед тем как переходить по таким ссылкам из писем, убедитесь, что это не фишинг, посмотрите на адрес отправителя — совпадает ли он с адресом HR-отдела.

— Обратите внимание на адрес самой ссылки, наведя на нее курсор. Если появившейся адрес выглядит странно, то лучше на него не переходить, — заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей.