«Новосибирца» Депардье предложили исключить из Союза кинематографистов

Французского актёра Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России из-за неуплаты членских взносов.

Контрольно-ревизионная комиссия представила список членов союза, которых предлагается исключить за нарушение обязанностей, прописанных в уставе организации.

Как сообщило издание РБК, среди этих обязанностей — выплата ежегодных членских взносов. В этот список попал и Депардье, задолженность которого за семь лет составила 9,5 тысяч рублей.

Несколько дней назад стало известно, что Жерара Депардье обвиняют в уклонении от уплаты налогов во Франции. По данным следствия, актёр в 2013 году предоставил ложные сведения о месте своего проживания в Бельгии, чтобы избежать уплаты налогов во Франции. Однако, как полагает следствие, Депардье на самом деле проживал на своей родине.

Стоит напомнить, что уже год в столице Сибири функционирует ресторан Жерара Депардье. Заведение, представляющее собой необистро в авторской концепции comfort-food, носит красноречивое название «Жерарня». В меню можно найти часть блюд, которые были заимствованы из кулинарной книги знаменитого актёра.

Ранее редакция сообщала о том, что формат ресторанов «у дома» набирает популярность в больших городах. Актуальность центра города как места отдыха отходит на второй план.