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Спрос на мангалы у новосибирцев вырос в 2,5 раза

  • 03/05/2023, 13:09
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Спрос на мангалы у новосибирцев вырос в 2,5 раза
На принадлежности для барбекю — на 60%.

В Новосибирской области в последние дни апреля спрос на мангалы вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. К таким выводам пришли аналитики маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка в результате совместного исследования расходов россиян в преддверии майских праздников. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка — на 25%.

Отмечается, что общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в конце апреля в 1,5 раза. При этом, помимо угля и жидкости для розжига, новосибирские пользователи активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток. Кроме того, в последние десять дней апреля выросли продажи садовых принадлежностей (на 28%) и строительных материалов (на 14%).

— Новосибирские садоводы покупают новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего россияне интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются семена газонной травы, — говорится в сообщении.

Самыми востребованными услугами, связанными с майским отдыхом на YouDo.com стали услуги мангальщика (+44%), повара на выездной пикник или за город (+38%), водителя для привоза овощей и мяса в парк (+27%), а также помощника на пикнике (+24%). В целом, спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года показал рост в 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Пользователи маркетплейса сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, в среднем по стране за услуги мангальщика готовы отдать 2120 рублей, за помощника на пикнике 1920 рублей, за услуги водителя 1780 рублей, за услуги повара 1670 рублей, а беседка, ожидающая вас в парке, обойдется в среднем в 1320 рублей.

 

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Фото: pixabay.com, andreydmv

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : отдых и пикник МТС Банк маркетплейсы YouDo.com OZON


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