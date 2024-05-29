Новосибирец Эльчин Вахидов прошел отбор в отряд космонавтов

Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить четырех кандидатов в отряд «Роскосмоса», среди них 31-летний уроженец Новосибирска Эльчин Анвер оглы Вахидов.

Четвёртый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Комиссия рассмотрела 296 заявлений, в том числе 80 заявлений от женщин. Отмечается, что 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли.

Помимо сибиряка, победителями отбора стали: Анастасия Бурчуладзе (Архангельск), Владимир Ворожко (Армавир) и Александр Жеребцов (Сальяны).

В ближайшие два года им предстоит пройти подготовку и получить квалификацию «космонавт-испытатель».

— По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам в космонавты-испытатели будет присвоена квалификация «космонавт-испытатель», — уточнили в Роскосмосе.

Отмечается, что по итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов Роскосмоса были выбраны 20 кандидатов в космонавты: в 2012 году — восемь кандидатов, в 2018 году — восемь кандидатов, в 2021 году — четыре кандидата.

Напомним, 5 октября 2022 года Анна Кикина — первая женщина-космонавт из Новосибирска и 129-я в истории СССР и России в составе экипажа Crew-5 корабля Crew Dragon отправилась на Международную космическую станцию. Там она провела 157 суток (пять месяцев). Среди экипажа она была единственной российской женщиной-космонавтом, с ней также находились астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. 12 марта 2023 года экипаж в составе сибирячки вернулся на Землю. 3 апреля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России.

Эльчин Вахидов родился в 1993 году в Новосибирске. В 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), специалитет по специальности «Судовые энергетические установки» с присвоением квалификации «Морской инженер». В 2014 году окончил обучение по программе военной подготовки кадрового офицера. С сентября 2014 года работал сначала инженером, затем старшим инженером в 109-м военном представительстве Министерства обороны РФ в городе Вилючинске Камчатского края.

Увлекается хоккеем (выступает за команду «Океан» подводных сил Тихоокеанского флота РФ), джипингом, катается на вейкборде, сноуборде, а также занимается программированием и профессиональным монтажом видеороликов.

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