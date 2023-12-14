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Инвесторам предложат еще 9 комфортных остановок в Новосибирске

  • 14/12/2023, 10:22
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Инвесторам предложат еще 9 комфортных остановок в Новосибирске
В обмен предприниматели должны установить более 18 остановочных навесов.

Управление инвестиций мэрии подготовило перечень остановочных пунктов, доступных для размещения коммерческих павильонов в рамках проекта «Комфортные остановки».

Речь идет о девяти остановочных пунктах. Четыре из них расположены в Ленинском районе, два – в Калининском, по одному в Кировском, Дзержинском и Заельцовском.

Интересно, что по остановке жилмассив Станиславский (Станиславского, 40) планируется выставить на конкурс два лота. Как уточняют в ведомстве, длина остановочной площадки позволяет разместить одновременно два павильона для оказания услуг дорожного сервиса и два остановочных навеса.

— Инвесторам предоставляется возможность заключения инвестиционных договоров, каждым из которых будет предусмотрено создание и установка: 1 павильона для оказания услуг дорожного сервиса из перечня (переходит в собственность инвестора), а также 2-4 остановочных навесов (собственником будет являться муниципалитет), —поясняют в департаменте.

По данным муниципалитета, на сегодняшний день в городе заключено пять инвестиционных договоров на создание и размещение объектов дорожного сервиса. По результатам реализации заключенных инвестиционных договоров в собственность города поступит 11 остановочных навесов. Установлено семь навесов на остановках общественного транспорта: «Ул. Народная» (с обеих сторон на ул. Танковой); «ПКиО им. Кирова» (со стороны парка); «Областная больница» (ул. Немировича-Данченко, 126), «ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 8в, к.1); «Завод Торгового оборудования» (ул. Большевистская, 151), «ПКиО «Березовая роща» (ул. Гоголя, 180а). Еще четыре появятся до конца января 2024 года. Общий объем привлечённых инвестиций, согласно заключенным договорам, составляет 16,9 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия Новосибирска самостоятельно закупает остановочные навесы.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирск

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Комфортные остановки инвестиции бизнес


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