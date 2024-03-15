Кот Митя полностью восстановился после взрыва на Линейной в Новосибирске

Кот Митя полностью восстановился после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске.

― В настоящее время Митя живет с родителями погибшей хозяйки Анны. По словам ветеринаров, здоровье котика полностью восстановлено, ― говорится в сообщении в паблике «Новосибирск с огоньком».

Напомним, что из-за взрыва газа и обрушения части дома на улице Линейной в феврале прошлого года в Новосибирске погибли 15 человек. Под завалами спасатели нашли кота. У него были ушибы внутренних органов, перелом бедра и обморожение лап.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной.