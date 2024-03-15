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«Выйду из больницы — засужу»: отравившиеся роллами новосибирцы угрожают службе доставки суши

  • 15/03/2024, 17:27
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«Выйду из больницы — засужу»: отравившиеся роллами новосибирцы угрожают службе доставки суши
В попытке обелиться «Японори» накручивает себе положительные отзывы.

За прошедшие мартовские праздники более 10 человек попали в больницу с сальмонеллезом, отведывав роллы от «Японори суши». Отравившиеся роллами жители Новосибирска угрожают службе доставки судебными исками.

— Стыда у руководства нет. На контакт с людьми не идут. Ну ждите теперь массового обращения в суд, — говорит Евгения Шрадер, оказавшаяся на больничной койке после изысков «Японори».

—  Брал суши на 8 марта, попал в больницу с инфекцией, выйду с больницы засужу, — написал в 2ГИС пользователь с ником Нико нико.

«Выйду из больницы — засужу»: отравившиеся роллами новосибирцы угрожают службе доставки суши

— Роллы заказали 7 марта и поехали к родителям в деревню. Кто-то из нашей семьи съел больше, кто-то меньше. У мамы с папой прошло в легкой форме, а меня увезли к дежурному врачу. Были подозрения на аппендицит, но выявили острое кишечное отравление. Температура поднялась до 39-и, у моего молодого человека 39 два дня держалась. Давление скакало, тошнота, рвота, диарея. Первые 4 дня ставили капельницы. У меня до сих пор температура 37,5 держится, к вечеру поднимается. Естественно, никакого аппетита нет по сей день, а боли в животе есть, — рассказала  Infopro5 одна из пострадавших Анастасия Бренько.

Девушка до последнего ждала, что сотрудники «Японори» ответят на ее сообщения, или перезвонят и извинятся.

— Надеюсь на решение какое-то проблемы, или разбираться будем в суде. Все выписки о диагнозе могу предоставить, — заявила собеседница.

Однако вместо того, чтобы принести извинения и объясниться, «Японори» строчит в 2ГИС фейковые отзывы о вкусных роллах и качественной доставке. «Искусственную накрутку» заметили и те, кто пострадал от их суши. Сибиряки призывают руководство службы доставки к совести и предрекают им полное забвение.

«Выйду из больницы — засужу»: отравившиеся роллами новосибирцы угрожают службе доставки суши

— Отзывы накручивают что бы скрыть последние настоящие про отравления. Позорище!

— Нормально вы так хорошие отзывы после многократных отравлений накручиваете.

— Вы дорабатываете последние денечки, вы понимаете? И как глоток последнего воздуха видимо накручиваете себе положительные отзывы. Вас засудят и закроют.

— Вы должны связаться с каждым и возместить моральный и материальный ущерб. Накручивать положительные отзывы —  это не выход!

После массового отравления роллами от «Японори суши» региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, по результатам которого выявил ряд нарушений. А деятельность филиала на улица Зорге, 1А был приостановлен.

15 марта стало известно, что по факту отравления более 10 человек, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Фото: freepik.com-stockking

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Японори угрозы Суши сальмонеллез отравившиеся роллами


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