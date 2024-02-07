В Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной

В Заельцовском районном суде Новосибирска начался судебный процесс по уголовному делу о взрыве жилого дома на улице Линейной.

Трагедия произошла в февральским утром 2023 года, когда в одной из квартир произошла утечка газа и прогремел взрыв. В результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. По оценкам экспертов, ущерб от разрушений составил более 360 миллионов рублей.

Фигурантами дела стали жители Омской области Евгений Кавун и Ирина Урбах.

По данным прокуратуры, 6 февраля 2023 года обвиняемая Урбах представилась хозяйке одной из квартир дома контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявила фальшивое удостоверение. Женщина заявила, что в квартире нужно заменить подводку газового оборудования.

— Получив согласие, Ирина Урбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. За проделанную «работу» они получили вознаграждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв в многоквартирнике прогремел через три дня.

Спасатели сутки вытаскивали из-под завалов погибших и пострадавших. Урбах и Кавуна задержали в день трагедии.

— Потерпевшими по уголовному делу о взрыве газа на улице Линейной признаны 135 человек, — пояснила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ордынском районе Новосибирской области в пожаре погибла 42-летняя женщина и двое ее малолетних детей.