Рекламодателям

В Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной

  • 07/02/2024, 14:00
Автор:
В Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной
В результате трагедии погибли 15 человек и еще 11 получили травмы.

В Заельцовском районном суде Новосибирска начался судебный процесс по уголовному делу о взрыве жилого дома на улице Линейной.

Трагедия произошла в февральским утром 2023 года, когда в одной из квартир произошла утечка газа и прогремел взрыв. В результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. По оценкам экспертов, ущерб от разрушений составил более 360 миллионов рублей.

Фигурантами дела стали жители Омской области Евгений Кавун и Ирина Урбах.

По данным прокуратуры, 6 февраля 2023 года обвиняемая  Урбах представилась хозяйке одной из квартир дома контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявила фальшивое удостоверение. Женщина заявила, что в квартире нужно заменить подводку газового оборудования.

— Получив согласие, Ирина Урбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. За проделанную «работу» они получили вознаграждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв в многоквартирнике прогремел через три дня.

Спасатели сутки вытаскивали из-под завалов погибших и пострадавших. Урбах и Кавуна задержали в день трагедии.

— Потерпевшими по уголовному делу о взрыве газа на улице Линейной признаны 135 человек, — пояснила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ордынском районе Новосибирской области в пожаре погибла 42-летняя женщина и двое ее малолетних детей.

Фото: Infopro54

841

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Омская область Новосибирская область Новосибирск

Теги : суд Линейная взрыв газа


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06

На третьем месте в России по обеспеченности складами оказался Новосибирск

В 2024 году эксперты ожидают новых рекордов по сдаче складских объектов на фоне жёсткого дефицита площадей.
Читать далее >>

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Мэрия предлагает девелоперам разделить расходы на создание школ и детсадов пополам.
Читать далее >>

Маленькой девочке с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 225 694 рубля.
Читать далее >>

К уголовной ответственности требуют привлечь компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске

Жители улиц Хилокская и Малыгина также требуют признать потерпевшими тех из них, у кого возникли проблемы со здоровьем из-за близкого соседства со свалкой.
Читать далее >>

Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

В регионе единицы аграриев приступили к строительству специализированных площадок.
Читать далее >>

Утверждена стоимость квадратного метра жилья для льготников в Новосибирской области

По этом цене будет выкупаться или строиться жилье для льготников в районах области.
Читать далее >>

Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
Читать далее >>

Светлый: городской комфорт для загородной жизни

Светлый — район для жизни, где задачи локации решают комплексно.
Читать далее >>

Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году

В списке для голосования будет 8 проектов.
Читать далее >>

Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев

Вопрос по компенсации ущерба имуществу пока не решен.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» вырос на 16% год к году.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Площадь между цирком и собором в Новосибирске хотят назвать Никольской
7/02/24 14:59
Общество
Спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске
7/02/24 14:37
Общество
СГК вложит свыше 33 млрд рублей в теплоисточники Новосибирска
7/02/24 14:21
Бизнес
Государство заплатит новосибирскому банкиру 24 млн рублей за незаконное преследование
7/02/24 14:10
Бизнес Право&Порядок Финансы
В Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной
7/02/24 14:00
Общество Право&Порядок
Арестован директор генподрядчика, строившего ЖК «Покровский» в Новосибирске
7/02/24 13:38
Бизнес Власть Недвижимость
Мертвого полицейского заподозрили в краже слитка золота убитого бизнесмена в Новосибирске
7/02/24 13:18
Происшествия
Аварийные дома снесены после вмешательства прокуратуры в Новосибирске
7/02/24 13:09
Город
Жительница Новосибирска пожаловалась, что за поездку в метро с нее списывают около 100 рублей
7/02/24 12:43
Банки Транспорт
Подросток скинул со ступенек метро взрослого мужчину в Новосибирске
7/02/24 12:35
Происшествия
Рак заподозрили у 222 жителей Новосибирска
7/02/24 11:54
Медицина Общество
Экс-директор дома престарелых украла у Минтруда более полумиллиона в Новосибирске
7/02/24 11:49
Право&Порядок
Завершилось обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера в Новосибирске
7/02/24 11:20
Город
В «ВИС» рассказали, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске
7/02/24 11:00
Город
«Уникальный для России случай»: новосибирские хирурги вытащили из мозга 5-летней девочки огромного червя
7/02/24 10:49
Медицина
Союз отцов потребовал закрыть лофт-парк «Подземка» в Новосибирске
7/02/24 10:23
Город Общество
Водитель «Nissan» сбил 71-летнюю пенсионерку в Новосибирске
7/02/24 10:05
Происшествия
Оскандалившийся после секс-вечеринки новосибирский бар перешел на хлеб и воду
7/02/24 9:43
Общество
«Люблю тебя, зая»: сибирячка простила мужу убийство 10-летнего сына
6/02/24 18:50
Общество
Стало известно, как себя чувствует медведица Шайна из Новосибирска в зоопарке Удмуртии
6/02/24 17:37
Общество
Популярное
В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазине до оплаты на кассе
7/02/24 13:33
Назван список продуктов, которые нельзя есть натощак
7/02/24 11:09
Минцифры предлагает продлить программу льготной ипотеки
7/02/24 9:44
Старение мозга можно замедлить, а жизнь — продлить
6/02/24 16:53
Автоподборщик дал советы по выбору автомобиля для водителя-новичка
6/02/24 14:51
Магнитные бури в феврале 2024 года
6/02/24 11:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году
6/02/24 9:00
Самое время оформить вклад. Какие варианты предлагают сибирякам
5/02/24 17:30
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений private banking
5/02/24 9:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт с кешбэком
2/02/24 10:27
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году
1/02/24 9:00
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
31/01/24 12:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска