Котенка спасли из-под пола в Новосибирске

Спасателям удалось спасти маленького котенка из-под пола на улице Надсона в Новосибирске.

Стоит отметить, что для его освобождения пришлось рассверлить пол.

— Спасатели МАСС частично увеличили отверстие в полу для доступа к котенку и благополучно извлекли его из западни, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Котенок был передан хозяевам, которые поблагодарили спасателей за помощь.

Ранее редакция сообщала о том, что 400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области.