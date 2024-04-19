Котенка спасли из-под пола в Новосибирске

Спасателям удалось спасти маленького котенка из-под пола на улице Надсона в Новосибирске.
Стоит отметить, что для его освобождения пришлось рассверлить пол.
— Спасатели МАСС частично увеличили отверстие в полу для доступа к котенку и благополучно извлекли его из западни, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Котенок был передан хозяевам, которые поблагодарили спасателей за помощь.
Ранее редакция сообщала о том, что 400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области.
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