Котопес на карнизе многоэтажки удивил жителей Новосибирска

Утром 14 августа жители города сфотографировали миниатюрного пса, гуляющего по подоконнику со стороны улицы. Снимок опубликовали в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Станиславского, 29. Собачка на выгуле, хозяева на работе, — написали подписчики, приславшие фото.

Читатели гадают, на каком этаже прогуливается питомец и переживают за безопасность животного. Также многим не понятно, как пес смог очутиться на карнизе при закрытом окне.

Остается надеется, что хозяева собаки прочитают о приключениях своего подопечного в новостях и вернут бедолагу в квартиру.