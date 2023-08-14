Синоптики рассказали, какой будет погода с 14 по 18 августа в Новосибирске

Прогноз погоды в Новосибирске с 14 по 18 августа не порадует жителей города теплом.

Как сообщает портал Gismeteo, в понедельник днем термометр покажет +15 градусов, к ночи похолодает до +11. Будет облачно с высокой вероятностью осадков. Максимальная скорость ветра составит пять метров в секунду.

Во вторник, 15 августа 2023 года, чуть-чуть потеплеет и столбик термометра остановится у отметки +17 °С. Будет малооблачно, днем возможен дождь.

В среду, 16 августа 2023 года, облака не покинут небо над городом. Температура повысится до +19 градусов. К ночи станет прохладнее до+13 °С. Ветер усилится до семи метров в секунду.

В четверг днем столбик термометра замрет на отметке +17 градусов, ночью будет +12. И снова облачность и дождь.

В пятницу, 18 августа 2023 года, днем будет +20 градусов, а ночью температура опустится до +15. Но в этот день хоть и будет облачно, но осадков не прогнозируют.