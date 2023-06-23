Коуч-блогер в Новосибирске необоснованно обогатилась на сотни тысяч рублей

С коуч-блогера Ирины Кесаевой взыскано почти 300 тыс рублей необоснованного обогащения. Об этом сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области. Получив с заказчицы образовательных услуг денежные средства, взятые в кредит, отвечица эти услуги не оказала.

— Заявленные требования обоснованы недостижением сторонами существенных условий договора об оказании образовательных услуг, предварительно согласованных Гайдай А.А. и ИП Кесаевой И.С. в устной форме и оплаченных истцом в полном объеме за счет кредитных средств, невозвратом ответчиком полученной суммы, игнорированием претензии истца, — сообщают в управлении. — Зявлены требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 298 984 руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что в мае на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект о регулировании деятельность организаторов онлайн-курсов. Согласно законопроекта, коучи должны будут знакомить клиентов с программой обучения за две недели до её старта.