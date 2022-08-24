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Красноярцы за месяц взяли почти 10 млрд рублей кредитов наличными

  • 24/08/2022, 14:22
Кредиты наличными
Регион лидирует в Сибири по количеству и общей сумме займов, а также по среднему чеку.

Шесть регионов Сибири вошли в топ-30 территорий России по популярности кредитов наличными. Таковы данные анализа кредитной активности граждан в июле, озвученные Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Самым востребованным в округе этот вид займов оказался в Красноярском крае (8 место в России) — 33,26 тыс. кредитов на 9,94 млрд руб. Далее идут Новосибирская область (9 место) — 28,66 тыс. кредитов на 8,47 млрд руб., Иркутская область (12 место) — 30,31 тыс. кредитов на 8,32 млрд руб., Кемеровская область (14 место) — 29,19 тыс. кредитов на 7,58 млрд руб., Алтайский край (21 место) — 22,22 тыс. кредитов на 5,21 млрд руб. И последнее место занимает Омская область (23 место) — 20,14 тыс. кредитов на 5,04 млрд руб.

Самые крупные кредиты наличными в Сибири в июле также брали жители Красноярского края — в среднем 299 тыс. руб., а самые скромные средние чеки у жителей Омской области — 251 тыс. руб.

Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными в Сибирском ФО отмечаются в Иркутская область: +28% к июню 2022 г. при росте количества новых кредитов на 15%. Самые низкие темпы роста — в Новосибирской области: +22% к июню при росте количества новых кредитов на 14%. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Иркутская область: +11%. Самый низкий рост среднего чека зафиксирован в Новосибирская область: +7% к значениям июня 2022 г.

— Всего в России за 7 месяцев 2022 года банки выдали 6,92 млн кредитов наличными на общую сумму чуть менее 2,00 трлн руб. Общее количество новых кредитов наличными снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 47%.  За 7 мес. 2021 года россияне взяли в банках 10,58 млн кредитов наличными на 3,75 трлн руб, — говорится в сообщении пресс-службы ОКБ.

В июле 2022 года количество новых кредитов наличными в стране в целом выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 15%, а объемы — на 26%. В июле нынешнего года было выдано 1,38 млн кредитов на 402,55 млрд руб., в июне — 1,20 млн кредитов на 320,61 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 9%: с 268 до 299 тыс. руб.

 

Ранее редакция сообщала, что больше 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов. 

Фото: pixabay — nattanan23

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Рубрики : Общество Банки

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты наличными


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